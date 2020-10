Tragödie: Bloggerin Zoe Powell und drei ihrer Kinder sterben bei Auto-Unfall

In Großbritannien wurde Zoe Powell als bloggende Vierfachmama bekannt. Auf ihrem Blog "Themamabook" und auf Instagram berichtete sie über ihren Alltag als Mutter von vier kleinen Kinder und ihr Leben an der Seite ihres geliebten Ehemannes Joshua.

"Ich möchte dieses schöne Leben, das genau hier ist, nicht missen, weil ich darüber nachdenke, was als nächstes kommt", hatte die 29-Jährige in einem ihrer Posts einmal geschrieben.

Zoe Powell: Mamabloggerin stirbt bei tragischem Unfall

Das Glück der Familie wurde nun auf tragische Weise zerstört: Wie britische Medien berichten, ist Zoe Powell zusammen mit drei ihrer Kindern bei einem Autounfall tödlich verunglückt. Ihr 30-jähriger Ehemann sowie ihre jüngste Tochter (18 Monate) konnten schwer verletzt gerettet werden, schweben aber noch immer in Lebensgefahr. Zoe Powell und ihre Kinder Amelia (4), Simeon (6) und die achtjährige Phoebe sind gestorben.

Der Unfall ereignete sich in der Nähe von Oxford. Der Wagen der sechsköpfigen Famike war mit einem LKW kolidiert. Ein Mann namens David Patchett, der nahe der Unfallstelle wohnt und als Erster am Unfallort war, erzählt der Daily Mail: "Der Schaden war nicht nur von einer Seite. Das Auto war von hinten und vorne zusammengedrückt, wie eine Blechdose. Es sah so schlimm aus, ich habe gedacht, dass alle Insassen auf der Stelle tot sein müssten."