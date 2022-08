Tränen-Posting: Nicole Peltz feuert Gerüchte um Streit mit Victoria Beckham an

Seit einiger Zeit schon kursieren Gerüchte, dass zwischen Victoria Beckham und ihrer Schwiegertochter Nicola Peltz "kalter Krieg" herrschen soll. Die Ehefrau von Brooklyn Beckham und die britische Modedesignerin ignorieren einander bereits länger auf Instagram. Kürzlich berichtete Page Six, dass das Verhältnis zwischen den beiden Damen unterkühlt sein soll. "Sie können sich nicht ausstehen und reden nicht miteinander", zitierte das Portal vermeintliche Quelle aus dem Umfeld der beiden. Bereits im Zuge der Vorbereitungen auf Peltz' Hochzeit mit Brooklyn sei es zu Meinungsverschiedenheiten gekommen. Inzwischen herrsche "ununterbrochen Drama."

Nicola Peltz: Anspielung auf Streit mit Brookylns Mutter?

Nun feuerte Nicola Peltz mit einem kryptischen Instagram-Posting die Streitgerüchte zusätzlich an. Am Freitag veröffentlichte sie ein Selfie, auf dem es so aussieht, als würden ihr Tränen über das Gesicht laufen.

"Manchmal fällt es mir schwer, die traurigen Seiten von mir zu zeigen", schrieb die 27-Jährige in der Bildunterschrift. Ihre "starken Eltern", die in einer großen Familie aufgewachsen sind, hätten es ihr "eingehämmert [...], nicht zuzulassen, dass die Leute mich zu Fall oder mein Herz verletzen."