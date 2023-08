Tränen in der Öffentlichkeit: Sorge um Baywatch-Star Carmen Electra

Von 1997 bis 1998 war das ehemalige "Playboy"-Model Carmen Electra in der Erfolgs-Serie "Baywatch – Die Rettungsschwimmer von Malibu" zu sehen, was sie international bekannt machte. In letzter Zeit war es aber ruhig geworden um die Schauspielerin, die seit Jahren keinen Serienauftritt mehr hatte und in keinem Film mehr zu sehen war. Auch an Hollywood-Events nimmt sie kaum noch teil, weswegen man sie kaum noch zu sehen bekommt.

Nun sorgt Electra aber mit besorgniserregenden Paparazzi-Fotos für Schlagzeilen, auf denen sie sichtlich aufgelöst auf der Veranda ihres Hauses sitzt und heult.

Carmen Electra in Tränen aufgelöst

Gekleidet in ein Guns N‘ Roses-T-Shirt, eine Camouflage-Cargohose und schwarze Turnschuhe sitzt die 51-Jährige auf der Treppe vor ihrem Haus in Los Angeles. Sie ist ungeschminkt und hat die Haare sie zu einem Messy-Bun zusammengebunden. Man muss schon zwei Mal hinsehen, um den sonst so akkurat gestylten Serien-Star auf den Paparzzifotos, die von Page Six veröffentlicht wurden, zu erkennen (zu sehen hier).