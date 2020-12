Tote Influencerin Alexis Sharkey: Erstes Autopsie-Ergebnis schließt Verbrechen nicht aus

Was ist zwischen dem Abend des 27. Novembers und dem Morgen des 28. Novembers mit der US-amerikanischen Influencerin Alexis Sharkey geschehen? Die 26-Jährige wurde von ihrer Familie als vermisst gemeldet. Nur wenige Stunden später hatte die Familie traurige Gewissheit: Sharkey wurde tot an einem Straßenrand in Houston, Texas, gefunden. Inzwischen liegt ein erster Autopsie-Bericht vor - und der schließt Fremdverschulden nicht aus.

Alexis Sharkey soll um ihr Leben gefürchtet haben

Wie das Promi-Portal People berichtet, wurde eine vorläufige Autopsie durchgeführt. Ein Verbrechen könne nicht ausgeschlossen werden, heißt es in Berfung auf Informationen der zuständigen Behörden, die am heutigen Mittwoch bekannt gegeben wurden. Ein endgültiges Ergebnis liege aber noch nicht vor. Auch ein mögliches Motiv oder ein Verdächtiger wurden von der Polizei bisher nicht genannt.

Am Körper der Toten seien zunächst keine Zeichen von Gewalteinwirkung gefunden worden. Was zum Tod der Inflencerin geführt hat, bleibt also weiterhin unklar. Ein namentlich nicht genannter Freund behauptet gegenüber dem Sender KRTK-TV jedoch, dass Sharkey ihm im Oktober erzählt haben soll, dass sie um ihr Leben fürchte.

"Sie hat sich mir in dieser Nacht anvertraut, sie ist versteinert", zitiert People die Quelle in Berufung auf KTRK. "Dieses Mädchen hatte Angst um ihr Leben."

Wie auch die Mutter der Influencerin, geht auch der anonyme Freund davon aus, dass Sharkey ermordet wurde.

Letztes Lebenszeichen am Freitag

Am Samstag habe sich Sharkey noch mit Freunden treffen wollen, um Filme anzusehen, habe aber nicht auf Anrufe oder SMS reagiert, sagte ihre Mutter, Stacey Clark Robinault, gegenüber dem Nachrichtensender KHOU11. Robinault führte außerdem aus, dass ihre Tochter zuletzt am Freitagabend gehört wurde.

Sharkleys Ehemann, Tom Sharkey, habe die Familie darüber in Kenntnis gesetzt, dass seine Frau verschwunden sei. "Uns wurde am Samstag von ihrem Mann mitgeteilt, dass sie vermisst wird. Er hat uns angerufen, um es uns wissen zu lassen. Und da gerät man als Eltern natürlich sofort in Panik", so die Mutter der 26-Jährigen.