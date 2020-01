Topmodel Lena Gercke bekommt ein Baby

Offiziell sind Lena Gercke und Werbefilm-Regisseur Dustin Schöne seit April 2019 ein Paar und nun auch bald eine kleine Familie.

In einem Interview mit "Gala" sagte die Gewinnerin der ersten Staffel von " Germany's Next Topmodel" schon 2016, dass "das Thema Kinder näher rückt, je mehr Stabilität ich in meinem Leben habe und je älter ich werde."