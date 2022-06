Tony Awards: Freude bei Hudson, Ärger bei Stamos und Sorge um Lansbury

Sie hat es geschafft! Jennifer Hudson (40) darf sich nun in die rare Riege der "EGOT"-Gewinner (Emmy, Grammy, Oscar, Tony) einreihen. Bei den diesjährigen Tony-Awards in der "Radio City Music Hall" in New York konnte sie den letzten noch fehlenden Preis entgegennehmen – "A Strange Loop" wurde zum besten Musical gekürt und Hudson fungierte hierbei als Co-Produzentin.