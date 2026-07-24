Tommy Lee: Schockierende Beichte über Tiefpunkt seiner Drogensucht

Sex, Drogen und Rock ’n’ Roll: Mötley-Crüe-Drummer Tommy Lee lebte jahrzehntelang auf der Überholspur. Wegen seines exzessiven Alkohol- und Drogenkonsums hat sich der Ex-Mann von Pamela Anderson in der Vergangenheit immer wieder in Entzugskliniken begeben. Wie schlimm er zuweilen abstürzte, wurde unter anderem ersichtlich, als der Musiker 2020 gegenüber Yahoo erzählte, nach einem Alkohol-Rückfall sieben Liter Wodka am Tag getrunken zu haben. Jetzt blickte der Schlagzeuger in Dax Shepards Podcast „Armchair Expert“ auf den Tiefpunkt seiner Drogensucht auf dem Höhepunkt des Banderfolgs zurück - und gab dabei abermals schockierende Einblicke in seine langjährigen Suchtprobleme.

Tommy Lee über Sucht-Tiefpunkt am Zenit seiner Karriere „Es gab einen Moment, da war ich mit meinem Bassisten zusammen, und wir hatten uns eine riesige Menge Heroin reingezogen, und dann war es alle“, erinnerte er sich an einen seiner verheerenden Exzesse. „Es war wahrscheinlich 3 oder 4 Uhr morgens, und wir dachten nur: ‚Scheiße, was machen wir jetzt?‘“ Daraufhin erzählte Lee, wie er und sein Bandkollege Nikki Sixx den Deckel einer Flasche mit Whiskey füllten. In der Hoffnung, den Rausch von Heroin nachzuahmen, „haben wir Jack Daniels gespritzt“, erzählte Lee. „In dem Moment dachte ich: ‚Okay, wir könnten das auch einfach trinken, aber wir spritzen es. Das ist total daneben, und jemand wird sterben.‘“ Ein anderes Mal hätten er und seine Bandkollegen „handvollweise“ Schlaftabletten geschluckt und seien dann feiern gegangen. Jahrelang hätten er und seine Bandkollegen auf diese Weise ihr Leben aufs Spiel gesetzt. „1989 beschlossen wir alle, dass wir in die Entzugsklinik mussten, sonst würde jemand sterben. Wir waren wie Zombies, und keiner wachte auf. Wir wussten, dass bald jemand sterben würde“, erinnerte er sich. Das ganze Interview sehen Sie hier: