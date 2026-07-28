Tom Holland: Spider-Man-Rolle ist Geschenk meines Lebens

Hollywood-Schauspieler Tom Holland (30) sieht seine Karriere als Spider-Man noch nicht als beendet an. Angesprochen auf seine Zukunft als Superheld, sagte er dem US-Magazin The Hollywood Reporter: „Ich werde es so lange machen, wie sie mich wollen. Wenn dieser Film also gut ankommt, werden wir wohl sehen!“

Der britische Schauspieler ist derzeit in Christopher Nolans „Die Odyssee“ und bald wieder als Superheld in „Spider-Man: Brand New Day“ (Regie: Destin Daniel Cretton) im Kino zu sehen. Für Hauptdarsteller Holland ist es der vierte „Spider-Man“-Solo-Film. Die Rolle bezeichnete Holland gegenüber dem Hollywood Reporter als „Geschenk meines Lebens“.

Mit Partnerin Zendaya vor der Kamera

Mit dabei in beiden Filmen ist auch US-Schauspielerin und Hollands Partnerin Zendaya (29). Zuletzt hatten Berichte über eine Hochzeit der beiden Stars für Aufsehen gesorgt. Zendaya und Holland verliebten sich während der „Spider-Man“-Dreharbeiten sowohl vor als auch hinter der Kamera.

Für die „Odyssee“ und „Spider-Man“ waren beide Schauspieler zuletzt Teil von zwei aufwendigen Pressetouren. In dem neuen Superhelden-Film muss Holland als Peter Parker erneut gegen einen Widersacher kämpfen, und das in einer Welt, die sich nicht mehr an ihn erinnert.