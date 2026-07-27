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Tom Holland: Manche meiner Filme waren „Mist“

Hollywoodschauspieler Tom Holland ist eigenen Angaben zufolge nicht von all seinen Filmen der größte Fan.
27.07.2026, 17:12

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Tom Holland mit lockigem Haar und schwarzem Oberteil vor einem neutralen Hintergrund.

Hollywoodschauspieler Tom Holland ist eigenen Angaben zufolge nicht von all seinen Filmen der größte Fan. Manchmal habe er sich bei Pressetouren zu seinen Filmen gedacht: Man soll den Film gar nicht erst ansehen, „denn er ist Mist“, sagte Holland im britischen „Dish Podcast“. Dies sei beim aktuellen Promoexzess für seine beiden Filme „Die Odyssee“ und „Spider-Man: Brand New Day“ anders: „Um ehrlich zu sein, liebe ich es sehr.“

Christopher Nolan: Wäre „furchtbar süchtig“ nach einem Smartphone

Der Brite ist derzeit in Christopher Nolans „Die Odyssee“ und bald wieder als Superheld in „Spider-Man: Brand New Day“ im Kino zu sehen. Auf beide Filme sei er „super stolz“, so Holland.

Agenturen, kurier.at, kat  | 

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