Christopher Nolan: Wäre „furchtbar süchtig“ nach einem Smartphone

Regisseur Christopher Nolan hat erklärt, warum er ein Smartphone in seinem Leben ablehnt. „Ich glaube, ich wäre furchtbar süchtig danach, wenn ich es hätte“, sagte der 55-Jährige in der US-Talkshow „Tonight Show“ mit Jimmy Fallon. „Ich würde diese Zeitfenster verlieren, die mir wirklich wichtig sind, in denen man einfach nur vor sich hin denkt. Du weißt schon, einfach nur aus dem Fenster schauen und nachdenken – darüber, wie der nächste Film vielleicht aussehen könnte.“

Der gefeierte Regisseur von Filmen wie „Interstellar“, „Oppenheimer“ und derzeit „Die Odyssee“ war von Fallon zuvor gefragt worden, ob es stimmt, dass er kein Smartphone besitzt und keine E-Mail-Adresse hat. „Wahr“, bestätigte Nolan. Er habe bloß ein einfaches Klapphandy, welches er auf Reisen nutze.

Nolan verzichtet schon lange auf Smartphone

Nolan hatte bereits früher darüber gesprochen, dass er auf E-Mails und ein eigenes Handy verzichte. 2015 erklärte er dazu dem Magazin The Hollywood Reporter: „Es steht immer jemand in meiner Nähe, der mir auf die Schulter klopfen und mir ein Telefon in die Hand drücken kann, falls es nötig ist.“