Nicht wiederzuerkennen: Wer ist dieser Star?

Völlig verändert zeigt sich Schauspieler Tom Hardy dieser Tage auf Fotos via Instagram, die ihn in der Rolle des berüchtigten Gangsterbosses Al Capone zeigen.

Kaum wiederzuerkennen

Hardy dreht gerade in dem neuen Biopic "Fonzo" von Regisseur Josh Trank ("Fantastic Four"), das die letzten Jahre des Mafiabosses zeigt, der nach zehn Jahren Haftstrafe in die Freiheit entlassen wird – und von seiner Vergangenheit eingeholt wird.