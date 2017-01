Tom Cruise: Seine neuen Pläne für Suri

Seit über drei Jahren soll Schauspieler Tom Cruise seine Tochter Suri nun nicht mehr gesehen haben. Dennoch will er jetzt angeblich in der Lebensplanung seiner Tochter mitmischen.

Cruise bietet Suri Filmrolle an

Während Katie Holmes die 10-jährige Suri abseits des Medienrummels in New York aufwachsen lässt, würde Tom Cruise dem Klatschportal Radar Online zufolge seinen Spross am liebsten auf der großen Leinwand sehen.

Obwohl er und Suri einander nie sehen, würde der "Mission Impossible"-Star regelmäßig mit seiner Tochter telefonieren. Nun soll er ihr sogar eine Filmrolle angeboten haben.

"Er hat es in einem Gespräch neulich echt vermasselt, als er Suri beiläufig fragte, ob sie in einem seiner Filme mitspielen wolle", behauptet ein Insider.

Um welchen Film es sich handelte, ist nicht bekannt. Katie Holmes dürfte dem Vorschlag aber ohnehin wohl kaum zustimmen.

Sie soll auf Toms Filmangebot extrem wütend reagiert und ihrem Ex-Mann verkündet haben: "Das ist die schlimmste Idee, die du jemals hattest."

Früh übt sich

Gute Vorraussetzungen, im Filmbiz durchzustarten hätte der Promi-Spross jedoch allemal. Von klein auf nimmt Suri bereits Ballett-Stunden. Das OK!-Magazin hatte vor Kurzem außerdem behauptet, dass die Cruise-Tochter seit einiger Zeit auch Schauspielunterricht nimmt.

Auch ans Set der Serie "The Kennedys", in der Holmes seit 2011 in der Rolle der Jackie Kennedy zu sehen ist, sowie zu den Dreharbeiten ihres neuen Films "All We had" durfte das Mädchen seine Mama schon begleiten. Von Suris berühmten Nachnamen ganz zu schweigen...

My sweetie ❤️ #setlife #gratitude Ein von Katie Holmes (@katieholmes212) gepostetes Foto am 16. Jun 2016 um 12:59 Uhr

