Tom Cruise: Die spektakulärsten "Mission Impossible"-Stunts

Der Felskletter-Stunt

In Teil zwei kletterte der Schauspieler zu Beginn des Films an einer schwindelerregenden Klippe am Dead Horse Point in Utah - augenscheinlich ohne Seil. Natürlich wurde Cruise von Stunt-Koordinator Ron Kauk mit Seilen abgesichert, immerhin schwebte er in 800 Metern Höhe. Das Risiko, das Körpergewicht zu verlagern und somit vom Fels zu rutschen war dabei dennoch hoch. Verliert man erst einmal die Kontrolle, kann man auch mit Sicherungsseilen böse gegen den Felsen krachen. Es war alles echt, es gab dabei keinerlei Rückprojektionen. "Wir arbeiteten an der Spitze der Klippe, die etwa 600 Fuß zum Talhang und weitere 2.000 Fuß zum Fluss liegt", so Ron Kauk in einem Interview. Regisseur John Woo konnte beim Filmen angeblich kaum hinsehen.