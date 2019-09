Bill und Tom Kaulitz kamen durch den Monsun zu Heidi Klum

Heute feiern die Teenie-Stars ihren 30. Geburtstag und stehen wieder einmal im Rampenlicht. Die öffentliche Aufmerksamkeit ist aber nicht nur der aktuellen „Melancholic Paradise Tour“ geschuldet, sondern auch Heidi Klum. Die deutsche Modelmama angelte sich Tom Kaulitz und machte ihn zu ihrem Ehemann. In den letzten Monaten herrschte große Aufregung und Spekulationsfreude darüber, wo denn nun die Hochzeit stattfinden würde. Standesamtlich heirateten die beiden schon im Februar in Los Angeles, eine pompöse Zeremonie mit 120 Gästen gab es am ersten Augustwochenende auf Capri. Beinahe immer an der Seite der Turteltäubchen ist Toms Bruder, Bill. Zwillinge, eben.