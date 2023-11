Todesursache von Kinderstar Evan Ellingson steht fest

Das synthetische Opioid Fentanyl hat in den USA zu einem massiven Drogenproblem gefĂŒhrt. Die Droge ist rund 50-mal stĂ€rker als Heroin. Das Rauschgift ist nach Angaben des US-Justizministeriums die hĂ€ufigste Todesursache von Menschen zwischen 18 und 49 Jahren. UrsprĂŒnglich ist Fentanyl ein starkes Schmerzmittel.

Ellingsons Vater hatte dem Promi-Portal TMZ zuvor gesagt, sein Sohn sei in einer Entzugseinrichtung tot aufgefunden worden.

Der Schauspieler hatte in mehreren Staffeln der Serie "CSI: Miami" als Sohn der Hauptfigur Horatio Caine (David Caruso) mitgewirkt. In der Serie "24" spielte er den Neffen des Protagonisten Jack Bauer (Kiefer Sutherland). An der Seite von Cameron Diaz, Jason Patric und Alec Baldwin war er in dem Krebsdrama "Beim Leben meiner Schwester" ("My Sister's Keeper") von Nick Cassavetes aus dem Jahr 2009 in einer tragenden Rolle zu sehen.