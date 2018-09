Todesursache von Cranberries-Sängerin Dolores O‘Riordan geklärt

Vor acht Monaten starb "Cranberries"-Frontfrau Dolores O‘Riordan unerwartet mit nur 46 Jahren.

Tod durch Ertrinken

Erst jetzt ergab eine Obduktion die Todesursache der Sängerin. Ein Gerichtsmediziner gab nun unter Berufung auf das Ergebnis einer amtlichen Untersuchung der Todesursache in London am Donnerstag bekannt, dass es sich im Fall der Sängerin um einen tragischen Unfalltod durch Ertrinken nach einer Alkoholvergiftung handle. Die 46-Jährige wurde wohl bewusstlos und ertrank in der Badewanne ihres Hotelzimmers in London.