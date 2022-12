Tod mit 23 Jahren: Deutsche Opernsängerin überfahren und liegengelassen

Drama zu Weihnachten: Eine deutsche Opernsängerin namens Friederike S. wurde auf dem Weg in eine Diskothek in der deutschen Kleinstadt Melchin (Mecklenburg-Vorpommern) überfahren und liegen gelassen. Die Leiche der jungen Frau wurde am nächsten Morgen gefunden.

Trauer um tödlich verunglückte Opernsängerin

Wie unter anderem Focus berichtet, soll sich der tödliche Unfall in der Nacht vom Stephanitag ereignet haben. Die junge Frau, die Gesang in Rostock studiert hat und der eine Karriere als Opernsängerin bevorstand, soll im Alter von nur 23 Jahren gestorben sein, nachdem sie um 22.30 Uhr von einem VW Golf angefahren und mehrere Meter weit in eine Wiese geschleudert wurde. Sie hatte sich zuvor nach einem Familienfest zu Fuß ins Kulturzentrum der Stadt begeben.

Ihre Leiche wurde erst achteinhalb Stunden später von einem Spaziergänger gefunden. Es sei unklar, ob Friederike S. überlebt hätte, wenn sie erste Hilfe bekommen hätte. Das werde laut Bild noch geklärt.

Die Fahrerin des Wagens soll Fahrerflucht begangen und ihr Opfer liegen gelassen haben. Knapp 20 Stunden nach dem Unfall soll sich die 21-jährige Fahrerin eines Golfs bei der Polizei gemeldet haben. Sie habe nur einen Knall gehört, dachte aber nicht, dass es sich um einen Unfall gehandelt habe. Wegen Fahrerflucht und fahrlässiger Tötung könnten ihr mehrere Jahre Haft drohen.

Laut der Ostsee Zeitung sind Friederikes Freunde und Familie am Boden zerstört. Die junge Frau sang als Sopranistin beim Festival "Opernale 21" und gab ein Gastspiel in Berlin. Zudem hatte sie mehrere Auftritte unter der Regie von Opern-Regisseurin Vera Nemirova auf der Bühne absolviert.