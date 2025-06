Tochter gibt herzzerreißendes Update zur Demenz von Bruce Willis

Anlässlich des Vatertages, der in den USA am 15. Juni gefeiert wurde, gab seine Tochter Rumer Willis in einer herzzerreißenden Hommage ein Update zum Kampf ihres Vaters Bruce Willis gegen seine Erkrankung.

Seit 2023 ist bekannt, dass Action-Star Bruce Willis an frontotemporaler Demenz (FTD) leidet. Der Schauspieler hatte sich bereits 2022 krankheitsbedingt aus dem Filmgeschäft zurückgezogen und wird von seiner Familie umsorgt.

Die Schauspielertochter teilte am Sonntag eine Reihe an Fotos auf Instagram, auf denen sie mit ihrem Vater zu sehen ist. Zahlreiche Aufnahmen zeigen sie als kleines Kind und Bruce Willis in jungen Jahren. Bei dem ersten Bild scheint es sich um einen aktuellen Schnappschuss zu handeln, auf dem Rumer ihren Papa umarmt.

Zum Feiern war der 36-Jährigen aber offenbar nicht zumute. Den gemeinsamen Bildern fügte die Tochter von Bruce Willis und Demi Moore traurige Worte hinzu.

"Heute ist ein schwerer Tag", begann sie. "Es schmerzt mich sehr, mit dir zu reden und dir alles zu erzählen, was ich tue und was in meinem Leben los ist. Dich zu umarmen und dich nach dem Leben zu fragen, nach deinen Geschichten, deinen Kämpfen und Erfolgen."