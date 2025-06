Adelsexpertin: Kates vielsagende Änderung bei "Trooping the Colour"

Am Samstag war es wieder so weit: Die britischen Royals haben an der traditionellen Geburtstagsparade zu Ehren von König Charles teilgenommen.

"Trooping the Colour" ist eine Militärparade, die auf das 18. Jahrhundert zurückgeht. Mit dem Begriff "Colour" (zu Deutsch eigentlich "Farbe") ist die Fahne gemeint, die bei der Parade präsentiert wird. Jedes Jahr ist ein anderes der fünf Infanterie-Garderegimenter des Königs damit beauftragt, in diesem Jahr warn es die sogenannten Coldstream Guards. An der Parade nehmen jedes Jahr mehr als 1.000 Soldaten teil - viele davon in roten Paradeuniformen mit Bärenfellmütze, sowohl zu Fuß als auch auf dem Pferd. Hinzu kommen Militärkapellen und andere Teilnehmer.