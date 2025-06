Schwedens Mini-Prinzessin Ines: Die offiziellen Fotos der Taufe sind da

Am Samstag veröffentlichte der Palast die offiziellen Familienfotos auf Instagram:

Prinzessin Ines , das jüngste Enkelkind des schwedischen Königs Carl XVI. Gustaf , ist am Freitag feierlich getauft worden. Die Taufe der vier Monate alten Tochter von Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia nahmen der Bischof Johan Dalman und der Pastor Michael Bjerkhagen in der Kirche von Schloss Drottningholm westlich von Stockholm vor. Die gesamte Königsfamilie war dafür versammelt.

Prinzessin Estelle als Patin

Die am 7. Februar geborene Prinzessin Ines ist das bereits neunte Enkelkind von König Carl Gustaf und seiner aus Heidelberg stammenden Frau Königin Silvia. Eine weitere Königsenkelin - Prinzessin Estelle (13), das älteste Kind von Thronfolgerin Kronprinzessin Victoria - zählte zu ihren Taufpatinnen. Ihr vollständiger Name lautet Ines Marie Lilian Silvia. Wie ihre Brüder und manche ihrer Cousinen und Cousins ist sie zwar Teil der königlichen Familie, jedoch nicht Teil des schwedischen Königshauses. Sie wird also nicht als Königliche Hoheit angesprochen.