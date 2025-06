"Trooping the Colour": Prinzessin Kate und Charlotte strahlen in abgestimmten Outfits

In London findet am Samstag die traditionelle Geburtstagsparade "Trooping the Colour" zu Ehren von König Charles III. statt. An der prunkvollen Zeremonie nehmen traditionell hunderte Soldaten, Pferde und Musiker teil.

Alle Augen waren zu Beginn auf Prinzessin Kate gerichtet, die mit ihren drei Kindern George, Charlotte und Louis in einer offenenen Kutsche vorfuhr. Mutter und Tochter entschieden sich für aufeinander abgestimmte elegante türkisfarbene Outfits. Charlotte wurde am 2. Mai 2015 in London geboren.