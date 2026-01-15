Tish Cyrus: Drogenkonsum nach "tragischer" Scheidung von Billy Ray

2022 wurde bekannt, dass sich die Eltern von Pop-Star Miley Cyrus, Billy Ray und Tish Cyrus sich scheiden lassen. "Nach 30 Jahren, fünf tollen Kindern und lebenslangen Erinnerungen haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu gehen", schrieb das Ex-Paar damals in einer gemeinsamen Erklärung, die von People veröffentlicht wurde.

Die Trennung war aber bereits 2020 erfolgt.

Trauriges Ehe-Aus von Trish und Billy Ray Cyrus

Laut TMZ.com war dies der dritte Scheidungsvorgang. 2010 und 2013 waren entsprechende Anträge gestellt, später aber wieder zurückgezogen worden.

Noch in demselben Jahr, im August 2022, verlobte sich Billy Ray, der inzwischen mit Liz Hurley liiert ist, mit der der australischen Sängerin Firerose. Die beiden trautem sich im Oktober 2023, reichten aber bereits im Mai 2024 die Scheidung ein.