Tish Cyrus: Drogenkonsum nach "tragischer" Scheidung von Billy Ray
2022 wurde bekannt, dass sich die Eltern von Pop-Star Miley Cyrus, Billy Ray und Tish Cyrus sich scheiden lassen. "Nach 30 Jahren, fünf tollen Kindern und lebenslangen Erinnerungen haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu gehen", schrieb das Ex-Paar damals in einer gemeinsamen Erklärung, die von People veröffentlicht wurde.
Die Trennung war aber bereits 2020 erfolgt.
Trauriges Ehe-Aus von Trish und Billy Ray Cyrus
Laut TMZ.com war dies der dritte Scheidungsvorgang. 2010 und 2013 waren entsprechende Anträge gestellt, später aber wieder zurückgezogen worden.
Noch in demselben Jahr, im August 2022, verlobte sich Billy Ray, der inzwischen mit Liz Hurley liiert ist, mit der der australischen Sängerin Firerose. Die beiden trautem sich im Oktober 2023, reichten aber bereits im Mai 2024 die Scheidung ein.
Nun gab Tish Cyrus zu, sich nach ihrer tragischen Scheidung von ihrem Ex-Mann und dem Tod ihrer Mutter Loretta Finley mit Cannabis betäubt zu haben zu haben.
Tish Cyrus: "Hatte schon immer leichte Angstzustände"
"Ich habe immer offen zugegeben, dass ich viel gekifft habe", erzählte die Mutter von Miley Cyrus gegenüber Moderator Tay Lautner im Podcast "The Squeeze".
"Ich hatte schon immer leichte Angstzustände. Ich glaube, damals war Cannabis fast wie Medizin für mich – denn ich glaube fest an die Heilkraft von Pflanzen – und ich denke, dass ich mich in der Zeit, als ich meine Mutter verlor und meine Ehe zerbrach, in gewisser Weise selbst behandelt habe, ohne es überhaupt zu merken." "Ich glaube, es hat den Schmerz irgendwie betäubt", erzählte Cyrus.
"Habe das alles nicht verarbeitet"
Als sie beschloss, mit dem Rauchen aufzuhören, hätte "so panische Angstzustände" gehabt, "dass ich völlig funktionsunfähig war. Ich wusste überhaupt nicht, was mit mir los war."
Nach dem Tod ihrer Mutter im Alter von 85 Jahren und ihrer Trennung im Jahr 2020 habe sie dann wieder vermehrt geraucht.
Die 58-Jährige bezeichnete die beiden Ereignisse als zwei der "wahrscheinlich tragischsten" ihres Lebens. "Ich habe das alles nicht verarbeitet und mir nicht einmal die Zeit genommen, darüber nachzudenken", gestand Mileys Mama. Es sei in Summe ein "unglaublich schweres" Jahr gewesen.
