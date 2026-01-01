Wenn gute Vorsätze scheitern: Stars, die das Rauchen nicht aufgeben
Viele Menschen machen es sich zum Ziel, mit Beginn des neuen Jahres mit Jahresvorsetzen zu starten, um gesunde Lifestyle-Routinen einzuführen oder das eine oder andere Laster abzulegen. Laut Statistiken gehört das Rauchenaufhören zu den häufig genannten Jahresvorsätzen.
Diese Stars scheinen jedoch Schwierigkeiten damit zu haben, von Zigaretten die Finger zu lassen:
Ben Affleck
Ben Affleck gilt als schwerer Raucher. Auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie wurde er beim Rauchen durch eine Gesichtsmaske gesehen. Er qualmte auch dann, wenn er mit seiner nichtrauchenden Ex-Frau Jennifer Lopez mit dem Auto unterwegs war. Im November 2024 wurde er in seiner Nachbarschaft mit einer ganzen Stange Zigaretten gesichtet - es wirkt also nicht so, als würde ein Rauch-Stopp zu den Neujahresvorsätzen des Filmstars gehören.
Sean Penn
Schauspieler Sean Penn gilt als Gelegenheitsraucher, der dafür bekannt ist, sich auch mal während eines Interviews eine Zigarette anzuzünden. 2018 sorgte er für Aufsehen, als er sich in der "Late Show with Stephen Colbert" eine Zigarette anzündete.
Sein Laster scheint er bis dato nicht abgelegt zu haben: Vergangenen Dezember rauchte er jedenfalls noch ganz ungeniert während eines Bühnen-Interviews beim 21. Marrakech International Film Festival (siehe Bild oben).
Kate Moss
Kate Moss hat ihrem alten Laster, den Zigaretten, immer noch nicht abgeschworen. Das britische Topmodel rauchte jahrelang exzessiv. 2009 wurde über Moss sogar berichtet, sie würde vier Packungen Zigaretten am Tag schaffen. Zuletzt scheint sie versucht zu haben, auf das ebenfalls schädliche Vapen umzusteigen - um bald darauf wieder beim Qualmen erwischt zu werden.
Lada Gaga
Lady Gaga ist dafür bekannt, dass sie ab und zu gerne eine Zigarette raucht. Gegenüber der Huffington Post verriet sie, dass sie während der Arbeit eine Zigarette zu einem Glas Whiskey raucht, weil "das meinen Kopf ein wenig frei macht".
Brad Pitt
Brad Pitts Ex-Frau Jennifer Aniston war jahrelang Kettenraucherin, bevor sie 2007 beschloss, Schluss mit ihrer ungesunden Lebensweise zu machen. Pitt hingegen scheint Schwierigkeiten zu haben, die Nikotinsucht ganz loszuwerden. Während der Corona-Pandemie habe er auch mit dem Rauchen aufgehört, erzählte er 2022 dem GQ-Magazin. Später wurde er aber erneut beim Rauchen von Zigaretten gesehen.
Lana del Rey
Auch Lana del Rey ist eine hartnäckige Raucherin. Sie wurde schon oft mit einer Zigarette im Mund in der Öffentlichkeit gesichtet und raucht sogar während ihrer Auftritte auf der Bühne.
Ashley Olsen
Ashley Olsen ist dafür bekannt, Marlboro Reds zu rauchen und wird während ihres Arbeitstages häufig in Raucherpausen beim Qualmen fotografiert. Doch auch ihre Zwillingsschwester wurde in der Vergangenheit schon das eine oder andere Mal rauchend gesichtet.
