Wenn gute Vorsätze scheitern: Stars, die das Rauchen nicht aufgeben

Viele Menschen machen es sich zum Ziel, mit Beginn des neuen Jahres mit Jahresvorsetzen zu starten, um gesunde Lifestyle-Routinen einzuführen oder das eine oder andere Laster abzulegen. Laut Statistiken gehört das Rauchenaufhören zu den häufig genannten Jahresvorsätzen.

Diese Stars scheinen jedoch Schwierigkeiten damit zu haben, von Zigaretten die Finger zu lassen:

Ben Affleck

Ben Affleck gilt als schwerer Raucher. Auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie wurde er beim Rauchen durch eine Gesichtsmaske gesehen. Er qualmte auch dann, wenn er mit seiner nichtrauchenden Ex-Frau Jennifer Lopez mit dem Auto unterwegs war. Im November 2024 wurde er in seiner Nachbarschaft mit einer ganzen Stange Zigaretten gesichtet - es wirkt also nicht so, als würde ein Rauch-Stopp zu den Neujahresvorsätzen des Filmstars gehören.

Sean Penn

Schauspieler Sean Penn gilt als Gelegenheitsraucher, der dafür bekannt ist, sich auch mal während eines Interviews eine Zigarette anzuzünden. 2018 sorgte er für Aufsehen, als er sich in der "Late Show with Stephen Colbert" eine Zigarette anzündete.