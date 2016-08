Tim Mälzer rastet in TV-Show aus

Gar nicht süß: Tim Mälzer hat eine ordentliche Hasstirade auf Zucker gehalten und gegen die Aussagen von Deutschlands Ernährungsminister Christian Schmidt gewettert. Der Starkoch redete sich in der TV-Diskussion "Hart aber Fair" in Rage, als es darum ging, ob der Zuckergehalt von Lebensmitteln besser sichtbar auf Verpackungen deklariert werden soll.

Minister Schmidt war dagegen und empfahl, dass Eltern doch einfach die Inhaltsstoffe auf der Packung genauer lesen sollten.

Mälzer gefiel diese Aussage gar nicht. Er konterte: "Wie denn? Mit der Lupe? Was ist so schwer daran, 'Achtung, schwer zuckerhaltiges Lebensmittel' darauf zu schreiben?"

Foto: screenshot

Der 45-Jährige ist selbst gerade Vater geworden und erklärte, dass beispielsweise Frühstücksflocken, die als gesundes Frühstück angepriesen werden, Zuckerbomben seien und deklariert werden sollte, dass es sich hierbei und Süßigkeiten handle. Gerade für die Ernährung von Kindern sei das Wissen um zuckerhaltige Lebensmittel wichtig.

"Es geht nicht gegen Zucker", so Mälzer. Man könne Süßes essen, aber man soll wissen was in den verkauften Lebensmittel steckt.

Am Ende der Sendung entschudligte sich der Koch für die "emotionale Diskussion", um dann mit der Frage abzuschließen. "Warum ist es so schwer von der Industrie, dass sie einmal einlenkt?"