Til Schweigers Knutschattacke sorgt für Ärger im Netz

Til Schweigers Reaktion

Der Schauspieler reagierte prompt und postete Tags darauf erneut ein Busserl-Video mit den Worten: "Father & Daughter love again! ❤️No kisses on the lips involved! Happy?! ("Vater-Tochter-Liebe schon wieder! Keine Küsse auf den Mund dabei! Glücklich?!") In Tils neuem Video küssten sich das coole Vater-Tochter-Gespann nur noch (leicht zynisch) auf die Wangen.

Die Reaktionen waren rundum positiv und verständnisvoll: "Hahaha, ihr lasst euch hoffentlich nicht von diesen ganzen blöden Schwätzern beeinflussen 😉. Eltern dürfen ihre Kinder küssen, solange die Kinder das auch möchten ist das doch okay" schrieb eine Userin. Und ein anderer Fan meinte treffend: "Unglaublich dumm manche Reaktionen. Besser so, als wenn man sich schlägt. Wird mal Liebe in der Familie gezeigt, ist es auch wieder falsch. Kinderkram. Ich finds toll. Wünschte mir, ich hätte so einen coolen Dad gehabt wie Till. 😍😊Leute habt Euch lieb, es gibt genug Krieg und Mord auf der Welt👍"

Til Schweiger war von 1995 mit dem ehemaligen US-Model Dana Carlsen verheiratet. Das Paar trennte sich 2005 und ließ sich 2014 scheiden. Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor, darunter Sohn Valentin (22) sowie die Schauspieler-Töchter Luna (21), Lilli (20) und Emma (15).