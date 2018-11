Kennen sich seit 12 Jahren: Til Schweiger zeigt neue Freundin

Die Beziehung scheint etwas Ernstes zu sein: Dutton war bereits beim 16. Geburtstag von Schweigers Tochter Emma in Malibu dabei. Gefragt, was die schönsten Momente mit seiner neuen Liebe seien, antwortete Schweiger: "Am schönsten ist es, wenn es für immer ist!"

Wer ist Francesca Dutton?

Die 32-jährige Dutton, die auf den Spitznamen Cesca hört, ist ein fixer Bestandteil der Londoner Society. Die Tierliebhaberin produzierte unter anderem den Thriller "Nomi" mit Henry Cavill und die Komödie "Bachelor Lions" mit David Arquette. Als Schauspielerin war sie in eher unbekannteren Produktionen zu sehen.