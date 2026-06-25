Social-Media-Phänomen Lisa Mantler wird zum zweiten Mal Mama
Die bekannte deutsche Influencerin Lisa Mantler ist erneut schwanger und erwartet ihr zweites Kind mit Ehemann Jonas Jay. Die freudige Nachricht verkündete die 24-Jährige standesgemäß auf Instagram: Dort veröffentlichte sie zwei Strandbilder, auf denen nicht nur das Ehepaar und der gemeinsame Sohn (2), sondern auch deutlich ihr Babybauch zu sehen ist.
Strandfotos zeigt Babybauch
Den harmonischen Fotos fügte Mantler einen kurzen, aber emotionalen Text bei: „Unser kleines Lieblingsgeheimnis dieses Jahres…“, ergänzt mit einem weißen Herzchen-Emoji. Mantler hatte ihre Schwangerschaft also zunächst geheim gehalten.
Unter dem Beitrag sammelten sich schnell zahlreiche Glückwünsche. Influencerin Lisa-Marie Schiffner und Reality-TV-Star Liz Kaeber gratulierten ebenso wie Mantlers Schwester Lena. Und natürlich drückten auch Mantlers Follower ihre Freude über den Familiennachwuchs aus.
Lisa Mantler wurde gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Lena durch die Plattform Musical.ly, dem Vorgänger von TikTok, berühmt. Dank kreativer Lipsync- und Tanzvideos avancierten die beiden Jugendlichen unter dem Namen „Lisa und Lena“ innerhalb kurzer Zeit zu den erfolgreichsten Musical.ly‑Stars weltweit. Diese Reichweite haben sie später auf TikTok, Instagram und YouTube ausgebaut. Seit 2023 ist sie mit Jonas Jay verheiratet, mit dem sie nach Australien auswanderte.
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