Social-Media-Phänomen Lisa Mantler wird zum zweiten Mal Mama

Die bekannte deutsche Influencerin Lisa Mantler ist erneut schwanger und erwartet ihr zweites Kind mit Ehemann Jonas Jay. Die freudige Nachricht verkündete die 24-Jährige standesgemäß auf Instagram: Dort veröffentlichte sie zwei Strandbilder, auf denen nicht nur das Ehepaar und der gemeinsame Sohn (2), sondern auch deutlich ihr Babybauch zu sehen ist.

Strandfotos zeigt Babybauch

Den harmonischen Fotos fügte Mantler einen kurzen, aber emotionalen Text bei: „Unser kleines Lieblingsgeheimnis dieses Jahres…“, ergänzt mit einem weißen Herzchen-Emoji. Mantler hatte ihre Schwangerschaft also zunächst geheim gehalten.