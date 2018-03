Wieso sich nun auch Tiffany Trump getrennt hat

"Ross wollte nicht, dass sie ohne ihn geht, weil er in New York lebt. Er wollte mit ihr 24/7 zusammen sein und Tiffanys Umzug in eine weit entfernte Stadt führte zu enormen Auseinandersetzungen. Also haben sie beschlossen, sich zu trennen."

Das letzte gemeinsame Foto hat Trumps Tochter aus dessen zweiter Ehe mit Marla Maples im Juli 2017 auf Instagram gepostet. Wie die Daily Mail berichtet, soll Mechanic inzwischen aber schon eine neue Freundin haben. Tiffany wolle sich nun voll und ganz auf ihr Jurastudium konzentrieren.