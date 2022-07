Tiefer Fall einer großen Ikone: Gina Lollobrigida ist entmündigt

Auf das Vermögen hatte es wohl auch ein Heiratsschwindler namens Javier Rigau Rifols (60) aus Spanien abgesehen, den Lollobrigida im Jahr 2006 beinahe geehelicht hätte.

Und auch im aktuellen Zwist mit ihrem Sohn steht ein junger Mann im Fokus, offiziell ihr Assistent, laut Lollobrigida "mein großes Glück". Der Mann lebt mit seiner Frau und dem Kind bei der Seniorin - und habe Lollobrigida manipuliert, wie deren Sohn behauptet.

Die Film-Diva sagte in einer italienischen TV-Sendung nur so viel dazu: "Ich habe das Recht, in Frieden zu leben, aber auch in Frieden zu sterben."