Thronfolger Prinz William kündigt baldige Reise nach Wales an

Der neue britische Thronfolger William, der nun den Titel Prinz von Wales von seinem Vater übernommen hat, will sich in den Dienst der Menschen in dem Landesteil stellen.

Er und seine Frau Kate, die nun Prinzessin von Wales genannt wird, wollten den Walisern mit "Demut und großem Respekt" dienen, sagte der 40-Jährige in einem Telefonat mit dem walisischen Regierungschef Mark Drakeford.



Das Paar kündigte zudem an, sehr bald schon nach Wales zu reisen und sich mit den Politikern des Landes zu treffen. William und Kate hatten zeitweise auf der Insel Anglesey im äußersten Nordwesten von Wales gewohnt, bevor sie in den Londoner Kensington-Palast zogen. Inzwischen leben sie mit ihren drei Kindern in Windsor.