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Ehe-Aus nach 17 Jahren: Fußballstar Thomas Müller trennt sich von seiner Frau
Der deutsche Fußballstar und die Dressurreiterin hatten 2009 geheiratet. Kurz vor der WM gab man nun die Trennung bekannt.
Der deutsche Fußballstar Thomas Müller und seine Frau, die Dressurreiterin Lisa Müller, sind nicht mehr zusammen. Das bestätigte der Medienanwalt der beiden, Christian Schertz, der Bild-Zeitung. Das Paar habe sich einvernehmlich vor einiger Zeit getrennt, hieß es. Schon seit Monaten hatte es Spekulationen über die Beziehung der Müllers gegeben.
Das Paar hatte 2009 geheiratet. Der ehemalige Nationalspieler (36) spielt seit dem vergangenen Sommer bei den Vancouver Whitecaps in der nordamerikanischen Profiliga MLS. Lisa Müller (36), die nicht mit nach Kanada gegangen und in Bayern geblieben ist, kümmert sich weiter um das gemeinsame Gestüt Gut Wettlkam.
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