Thomas Markle: Keine Hoffnung auf ein Wiedersehen mit Meghan

Thomas Markle (74), Vater von Herzogin Meghan (37), hat die Hoffnung aufgegeben, seine Tochter jemals wieder zu sehen. In einem Interview mit der britischen Zeitung The Sun meint er verbittert: "Ich will jetzt in den Urlaub fahren und versuchen irgendwo Frieden zu finden".

Markles Eigentor

Mit der Heirat seiner Tochter in die britische Königsfamilie rückte auch seine Person in das Interesse der Öffentlichkeit. Zu seinem eigenen Schaden gab der 74-Jährige offenherzige Interviews, inszenierte Paparazzi-Fotos und plauderte gegenüber der Presse intime Details aus. Ein No-Go am britischen Königshof.