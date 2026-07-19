Gute Nachricht: Thomas Gottschalk „momentan krebsfrei“

TV-Legende Thomas Gottschalk ist nach seiner schweren Krebserkrankung offenbar auf dem Weg der Genesung. „Nach Auskunft der Ärzte bin ich momentan krebsfrei“, sagte der 76-Jährige der Bild-Zeitung. Seine letzte Untersuchung habe ergeben, dass er keinerlei Krebszellen mehr im Körper habe. „Das ist eine gute Nachricht, und ich bin natürlich entsprechend froh, dass ich diese Auskunft geben kann.“

Krebserkrankung Ende vergangenen Jahres bekannt gemacht

Der 76-Jährige hatte Ende November vergangenen Jahres bekanntgegeben, an Krebs erkrankt zu sein. Gottschalk hatte die Diagnose öffentlich gemacht, nachdem er bei der Verleihung der Romy-Gala in Kitzbühel wie zuvor schon bei der Bambi-Verleihung in München einen unsicheren Eindruck hinterlassen und damit für Irritationen gesorgt hatte.

Seine Krebsdiagnose hatte weithin Betroffenheit ausgelöst. Im Dezember verabschiedete Gottschalk sich von der RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“ - und zugleich von der TV-Bühne.