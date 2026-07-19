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Royals

Geht auf die 80 zu: In welche Royal König Charles „immenses Vertrauen“ setzen soll

Ohne die bald 76-Jährige wäre der Monarch wohl aufgeschmissen, gilt sie doch als äußerst fleißiger Royal.
19.07.2026, 05:00

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König Charles III. winkt in einem beigen Anzug und mit einer roten Krawatte einer Menschenmenge zu.

Die britische Prinzessin Anne hat diese Woche Südkorea besucht. Ohne die 75-Jährige wäre ihr älterer Bruder, König Charles III., wohl aufgeschmissen, gilt sie doch als äußerst fleißiger Royal.

Prinzessin Anne lächelt freundlich in einem beigen Blazer mit Perlenkette und einer blattförmigen Brosche vor einem hellen Hintergrund.

Prinzessin Anne

„Naturtalent Anne“

Dem britischen Körperspracheexperten Darren Stanton zufolge schlug sich Anne in Südkorea einmal mehr besonders gut. „Ich glaube, der König setzt immenses Vertrauen in sie“, sagte Stanton dem Magazin Marie Claire. „Die Tatsache, dass Anne und (Ehemann) Tim Laurence für diese Reise ausgewählt wurden, zeigt das.“ Es sei deutlich geworden, dass ihr in Korea Wohlwollen entgegengebracht wurde. „Oft verhalten sich Menschen aus Angst oder Nervosität unterwürfig“, so Stanton, in Annes Fall könne man aber den Respekt der Menschen beobachten. „Was ich bisher von der Reise gesehen habe, zeigt wirklich, warum das Vertrauen, das der König in sie setzt, so gut begründet ist“, mein der Experte. „Sie ist einfach ein Naturtalent.“

Prinzessin Anne, die Princess Royal, ist die einzige Tochter von Queen Elizabeth II.. Sie wird am 15. August 76 Jahre alt.

Prinzessin Anne schüttelt einer jungen Frau die Hand, während Mitglieder der K-Pop-Gruppe NMIXX in hellen Outfits danebenstehen.

Prinzessin Anne in der britischen Botschaft in Seoul, Südkorea

Klatsch und Tratsch produziert die britische Yellow Press über Anne nur selten. Die Prinzessin macht in erster Linie ihren Job - immer noch. 

„Hardest working“ Royal

Viele Menschen würdigten inzwischen, dass Anne eines der am härtesten arbeitenden Familienmitglieder sei, wenn nicht sogar die am härtesten arbeitende Royal, meinte der Verfassungsexperte Craig Prescott von der Royal Holloway University of London vor Annes 75er im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.Prescott. Das werde „sehr geschätzt“. In den Kreisen der Monarchie-Verehrer deutlich mehr als in jenen, in denen lieber Nachrichten über den in die USA ausgewanderten und deshalb verstoßenen Prinzen Harry gelesen werden.

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Im Juni hatte Anne auch an der zweiten Hochzeit ihres Sohnes Peter Phillips teilgenommen. In einem malerischen Dorf in der englischen Grafschaft Gloucestershire hatte er seiner Partnerin Harriet Sperling in einer privaten Zeremonie in der All Saints' Church in dem Dörfchen Kemble das Jawort gegeben.

Das Königshaus hatte die Verlobung der beiden im Sommer 2025 bekanntgegeben. Phillips trägt nach einer frühen Entscheidung von Anne und deren erstem Ehemann Mark Phillips keinen royalen Titel. Peter Phillips und Harriet Sperling, die fortan ebenso den Namen Phillips trägt, begannen ihre Beziehung laut BBC 2024. Der 48-Jährige trennte sich demnach vier Jahre zuvor von seiner ersten Frau, Autumn Kelly.

König Charles III.
kurier.at, Agenturen, kat  | 

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