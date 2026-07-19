Geht auf die 80 zu: In welche Royal König Charles „immenses Vertrauen“ setzen soll

Die britische Prinzessin Anne hat diese Woche Südkorea besucht. Ohne die 75-Jährige wäre ihr älterer Bruder, König Charles III., wohl aufgeschmissen, gilt sie doch als äußerst fleißiger Royal.

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„Naturtalent Anne“ Dem britischen Körperspracheexperten Darren Stanton zufolge schlug sich Anne in Südkorea einmal mehr besonders gut. „Ich glaube, der König setzt immenses Vertrauen in sie“, sagte Stanton dem Magazin Marie Claire. „Die Tatsache, dass Anne und (Ehemann) Tim Laurence für diese Reise ausgewählt wurden, zeigt das.“ Es sei deutlich geworden, dass ihr in Korea Wohlwollen entgegengebracht wurde. „Oft verhalten sich Menschen aus Angst oder Nervosität unterwürfig“, so Stanton, in Annes Fall könne man aber den Respekt der Menschen beobachten. „Was ich bisher von der Reise gesehen habe, zeigt wirklich, warum das Vertrauen, das der König in sie setzt, so gut begründet ist“, mein der Experte. „Sie ist einfach ein Naturtalent.“ Prinzessin Anne, die Princess Royal, ist die einzige Tochter von Queen Elizabeth II.. Sie wird am 15. August 76 Jahre alt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/YONHAP Prinzessin Anne in der britischen Botschaft in Seoul, Südkorea

Klatsch und Tratsch produziert die britische Yellow Press über Anne nur selten. Die Prinzessin macht in erster Linie ihren Job - immer noch. „Hardest working“ Royal Viele Menschen würdigten inzwischen, dass Anne eines der am härtesten arbeitenden Familienmitglieder sei, wenn nicht sogar die am härtesten arbeitende Royal, meinte der Verfassungsexperte Craig Prescott von der Royal Holloway University of London vor Annes 75er im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.Prescott. Das werde „sehr geschätzt“. In den Kreisen der Monarchie-Verehrer deutlich mehr als in jenen, in denen lieber Nachrichten über den in die USA ausgewanderten und deshalb verstoßenen Prinzen Harry gelesen werden.