Thomas Gottschalk: Fiese Beleidigung gegen Sarah Connor

Die Angesprochene war erst einmal richtig baff und konnte in der Sendung gar nicht richtig reagieren, meldete sich aber kurze Zeit später via Instagram sichtlich verwirrt. "Ok, was war das denn eben? Wahrscheinlich passiert alles aus einem Grund".

Am Schluss der Sendung gab's von Gottschalk aber doch noch Einsicht, dass er in der Sendung wohl keine Glanzleistung vollbracht hatte. "Wenn's nach Twitter geht, haben wir's verkackt", meinte er.