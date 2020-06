The Set Club: Tanzschritte beim Network

Ein neuer Club in einem neuen Club – und was für einer: The Set Club heißt das neue Netzwerktreffen der Film- und Unterhaltungsbranche, das jeden ersten Montag in der neuen und hippen Wiener Albertina-Passage stattfindet. Die Idee dahinter: Künstler und Filmschaffende sollen auf potenzielle Geldgeber stoßen.