"The Crown"-Star Dominic West hat keinen Kontakt mehr zu Prinz Harry

Im Dezember 2013 nahmen Schauspieler Dominic West und Prinz Harry am Charity-Event "Walking With the Wounded" teil. Mit verwundeten Veteranen kämpften sie sich mehr als 320 Kilometer durch die Antarktis.

‚ě§ Lesen Sie hier mehr: Harry bei wichtiger Sache von Meghan abh√§ngig - Beziehungsexperten besorgt

Diese Erfahrung schweißte Dominic West und Prinz Harry zusammen. Oder etwa doch nicht?

Die beiden haben nämlich gar keinen Kontakt mehr, wie West jetzt erzählte.

Ob es eventuell daran liegt, dass West in der Netflix-Erfolgsserie "The Crown" Harrys Papa Charles gespielt hat?

‚ě§ Lesen Sie hier mehr: Finale f√ľr ‚ÄěThe Crown‚Äú: Im Gef√§ngnis der √∂ffentlichen Meinung

"Wir haben den Kontakt verloren, weil ich in einer Pressekonferenz zu viel gesagt habe, und danach haben wir nicht mehr miteinander gesprochen", vermutet West in einem Interview mit dem Radiosender "Times Radio".

"Ich glaube, ich wurde gefragt, was wir gemacht haben und wie wir gefeiert haben, als wir dort ankamen. Und ich habe wahrscheinlich zu viel gesagt."

‚ě§ Lesen Sie hier mehr: Andrew dabei, Harry und Meghan nicht: Royals besuchten Weihnachtsgottesdienst

Im Jänner 2014 fand diese besagte Pressekonferenz statt. Damals sagte West: "Harry war ein wichtiger Teil des Teams. Er ist großartig."