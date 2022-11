"The Crown": Imelda Staunton über die Darstellung der Queen nach ihrem Tod

Schauspielerin Imelda Staunton übernimmt in der kommenden fünften "The Crown"-Staffel die Rolle von Queen Elizabeth II. In einem Interview gab sie nun an, dass der Tod der britischen Königin im September sie und ihre Schauspielkollegen beeinflusste. "Wir haben am Tag nach der Beerdigung gedreht, und ich hatte das Gefühl, dass es für einige schwierig war, mich anzusehen. Wir hatten viele Leute am Set und alle schauten einer Person zu, die den Tag zuvor begraben worden war", so Staunton gegenüber Entertainment Tonight. "Es war seltsam."