"The Body" Elle Macpherson feiert Geburtstag: "Ich liebe es, 60 zu werden"

Nur kurze Zeit später lachte sie vom Cover der Zeitschrift Elle. Darauf sollten viele weitere folgen, wie auch fünf Titelseiten von Sports Illustrated. Aufgrund ihrer Maße von 90-61-88 verpasste ihr das Time Magazine 1989 den Spitznamen "The Body".

Als die australische Schönheit und damalige Jus-Studentin Elle Macpherson Anfang der 1980er-Jahre in den Urlaub nach Aspen (Colorado) fuhr und dort von einem Modelagenten angesprochen wurde, ahnte sie noch nicht, dass dies der Grundstein für ihre fulminante Karriere sein würde.

Elle Macpherson in der "Sports Illustrated" 1989

Macpherson ist jetzt die Erste, die heute, Freitag, den 60. Geburtstag feiert. Wie sie in einem Interview mit Body & Soul verriet, sieht sie dieser Zahl aber ziemlich gelassen entgegen. "Ich liebe einfach dieses Gefühl der Vitalität, und ich bin dankbar für mein Leben, ich bin dankbar für meine Reise und ich liebe es, 60 zu werden."

Viel Verzicht

Für ihr Wohlbefinden tut sie aber auch so einiges. So achtet sie auf eine gesunde Ernährung, trinkt schon seit Jahren keinen Alkohol mehr, macht Yoga und meditiert. Diese Maßnahmen mache sie aber nicht in erster Linie, um gut auszusehen, sondern um sich selbst gut zu fühlen.

"Ich habe viele Jahre damit verbracht, mich um mein äußeres Erscheinungsbild als ,The Body’ zu kümmern und den Erwartungen anderer Menschen an mich wirklich gerecht zu werden", so Macpherson.