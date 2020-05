Termine: Anleitung fürs Promi-Treiben 2012

Am besten, man quartiert sich im Juli gleich fix in Kärnten ein, trifft sich die Society doch danach gleich im superschicken VIP-Zelt des Beachvolleyball Grand Slams (17. bis 22.). Bleiben wir noch kurz im Juli, wo scheinbar alles zeitgleich abläuft. Von 11. bis 14. findet in Schladming die 20. "Ennstal Classic" statt. Beste Sicht auf das Oldtimer-Rennen bietet die VIP-Lounge von "Chopard".

Am 12. Juli nimmt Harald Serafin endgültig Abschied von Mörbisch und glänzt noch einmal als Gefängnisdirektor in "Die Fledermaus": "Weil Mörbisch für mich 20 Jahre lang so was wie ein Gefängnis war, ich konnte ja im Sommer nie weg."