Taylor Swift und Travis Kelce spenden 26 Millionen Dollar für gute Zwecke

Inmitten anhaltender Hochzeitsgerüchte machen Popstar Taylor Swift und ihr Verlobter Travis Kelce mit einer millionenschweren Spende von sich reden. In dieser Woche habe das Paar insgesamt 26 Millionen US-Dollar (knapp 23 Millionen Euro) für wohltätige Zwecke in den USA gespendet, teilte eine Vertreterin Swifts mit. Darunter seien etwa Hilfsorganisationen für Bedürftige, Tierschutzvereine sowie Musik- und Bildungsprogramme in den USA.

Seit Tagen stehen Swift und Kelce wegen anhaltender Spekulationen über eine bevorstehende Hochzeitsfeier in New York im Fokus. Die Feierlichkeit könnte laut Medienberichten schon am Freitag im Madison Square Garden in Manhattan stattfinden. Das Paar hat die Gerüchte bisher nicht direkt kommentiert.

Swift gehört zu den erfolgreichsten Stars der Musikgeschichte, Kelce ist Football-Spieler der Kansas City Chiefs und gewann mit dem Team bereits dreimal den Super Bowl. Sie sind seit 2023 zusammen und verkündeten im vergangenen August via Instagram ihre Verlobung.