Taylor Swift: Insider verraten Details zur Traumhochzeit

In den USA steht laut Medienberichten eine mögliche Promi-Hochzeit bevor: Popstar Taylor Swift und Football-Spieler Travis Kelce könnten am 3. Juli in New York heiraten. Wie die New York Times berichtet, haben Swift und Kelce die Arena Madison Square Garden für den 2. und 3. Juli reserviert. Viele US-Medien gehen davon aus, dass die Hochzeit am 3. Juli stattfinden könnte.

Demnach ist für diesen Tag eine private Veranstaltung mit rund 1.000 Gästen angekündigt. Bereits am Vortag soll eine kleinere, „intime“ Feier mit etwa 100 Eingeladenen stattfinden. Polizei reichnet mit zahlreichen Fans Laut dem Sender CNN wurde für den Zeitraum zwischen dem 2. und 4. Juli eine Genehmigung für ein großes Event rund um die Arena in Manhattan beantragt. Das Magazin Variety berichtet, dass die New Yorker Polizei mit zahlreichen Fans rechnet, die sich rund um das Stadion versammeln könnten.