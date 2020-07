An diesen Indizien wollen Fans erkennen, dass Taylor Swift schwanger ist

Zu den wenigen positiven Seiten der Pandemie mag gehören, dass sie uns Musik von Künstlern beschert, die ansonsten viel zu beschäftigt gewesen wären, um neue Songs zu schreiben. Das gilt auch für Taylor Swift, die am vergangenen Freitag überraschend ein neues Album mit 16 ruhigen Singer-Songwriter-Stücken veröffentlicht hat. Swift erzählt auf "Folklore" nostalgische Geschichten über alte Jugendlieben und Kindheitsfreunde.

Das Album ist gespickt mit frischen Melodien und eingängigen Zeilen - darunter eine, die bei den "Swifties" für Furore sorgen. "Give you my wild, give you a child" singt sie im neuen Song "Peace" - für ihre Fans weniger rein hypothetischer Ausdruck ihrer künstlerischen Freiheit sondern ein Indiz dafür, dass die Sängerin bereits ein Kind erwartet. Über Swift ist bekannt, dass sie persönliche Erlebnisse immer wieder in ihre Songtexte einfließen lässt.

Fantheorie: Ist Taylor Swift schwanger?

Einen Hinweis auf aktuelle Ereignisse gibt es auch in "Epiphany". Der Song erzählt von einer Situation im Krankenhaus, von jemandem, dessen Hand man nun "durch Plastik" halten müsse. Aber ist die 30-Jährige tatsächlich von ihrem Freund Joe Alewyn schwanger?