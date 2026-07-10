Taylor Swift: 160.000 Dollar für Hochzeits-Polizeieinsatz

Für die Sicherheitsmaßnahmen rund um den Madison Square Garden bei ihrer Hochzeitsfeier am vergangenen Wochenende hat US-Superstar Taylor Swift (36) der Stadt New York mehr als 160.000 Dollar (etwa 140.000 Euro) gezahlt.

Damit seien die Kosten für die Genehmigung und den Polizeieinsatz abgedeckt worden, sagte New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani bei einer Pressekonferenz. Die Genehmigung sei in den Tagen vor der Feier fertig bearbeitet worden.