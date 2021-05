"Tarzan"-Darsteller Joe Lara stirbt bei Flugzeugabsturz

Bei einem Asturz eines Kleinflugzeuges in den USA sind sieben Insassen ums Leben gekommen. Unter den Toten sollen auch Schauspieler William Joseph Lara, bekannt aus der TV-Serie "Tarzan" und seine Ehefrau, die Autorin Gwen Shamlin Lara, gewesen sein, wie der Sender CNN und andere US-Medien unter Berufung auf örtliche Behörden berichten.

Die Cessna C501 sei laut der von CNN zitierten Sprecherin der US-Luftfahrtbehörde FAA am Samstagmittag kurz nach dem Start in Smyrna im Bundesstaat Tennessee in den Percy Priest Lake gestürzt sein. Der Sprecher der Rettungsmanschaft sagte, dass man nicht mehr von Überlebenden ausgehe.