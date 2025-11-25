Tara Reid im Spital: Drama nach mysteriösem Vorfall in Hotel

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Schauspielerin Tara Reid sorgt derzeit aufgrund eines medizinischen Vorfalls für Schlagzeilen. Die 50-Jährige wurde Berichten zufolge aus einem Hotel der Nähe von Chicago transportiert und in ein Spital eingeliefert. Tara Reid: Zusammenbruch in Hotel TMZ veröffentlichte ein Video, in dem zu sehen ist, wie Reid am frühen Sonntagmorgen, dem 23. November, von Sanitätern aus der Hotellobby zu einen nahegelegenen Krankenwagen befördert wird. Mehrere Menschen sind später damit bemüht, die Schauspielerin in einen Rollstuhl zu setzen. Diese wirkt nicht ansprechbar. Der besorgniserregende Moment wurde von Augenzeugen gefilmt (zu sehen hier).

Die Person, die das Video aufgenommen hat, sagte gegenüber TMZ, dass Reid, bevor die Rettung eintraf, geschrien habe: "Ihr wisst nicht, wer ich bin. Ich bin berühmt. Ich bin Schauspielerin." Gegenüber People bestätigte ein Sprecher der Polizei von Rosemont (Ortschaft nordwestlich von Chicago), dass zuvor um 0:39 Uhr Ortszeit ein Notruf wegen einer erkrankten Person eingegangen war und dass die Patientin ins Spital gebracht wurde. Waren Drogen im Spiel? Reid selbst scheint die Vermutung zu haben, dass ihr Getränk, das sie an der Hotelbar zu sich genommen hat, möglicherweise manipuliert worden ist. Sie erklärte später gegenüber TMZ, dass sie am späten Samstagabend in ihrem Hotelzimmer in Rosemont eingecheckt war. Sie sei nach unten gegangen, um sich an der Bar etwas zu trinken zu bestellen und anschließend nach draußen zu gehen, um eine Zigarette zu rauchen. Dort sei sie auf einige YouTuber in der Lobby gestoßen, und einer von ihnen sei mit ihr nach draußen gegangen, um zu rauchen.