Tara Reid im Spital: Drama nach mysteriösem Vorfall in Hotel
Zusammenfassung
- Schauspielerin Tara Reid wurde nach einem medizinischen Vorfall in einem Hotel ins Krankenhaus eingeliefert.
- Reid vermutet, dass ihr Getränk manipuliert wurde, die Polizei fand jedoch keine Hinweise auf Drogenmissbrauch.
- Die Schauspielerin ist bekannt aus "Sharknado" und "American Pie".
Schauspielerin Tara Reid sorgt derzeit aufgrund eines medizinischen Vorfalls für Schlagzeilen. Die 50-Jährige wurde Berichten zufolge aus einem Hotel der Nähe von Chicago transportiert und in ein Spital eingeliefert.
Tara Reid: Zusammenbruch in Hotel
TMZ veröffentlichte ein Video, in dem zu sehen ist, wie Reid am frühen Sonntagmorgen, dem 23. November, von Sanitätern aus der Hotellobby zu einen nahegelegenen Krankenwagen befördert wird. Mehrere Menschen sind später damit bemüht, die Schauspielerin in einen Rollstuhl zu setzen. Diese wirkt nicht ansprechbar.
Der besorgniserregende Moment wurde von Augenzeugen gefilmt (zu sehen hier).
Die Person, die das Video aufgenommen hat, sagte gegenüber TMZ, dass Reid, bevor die Rettung eintraf, geschrien habe: "Ihr wisst nicht, wer ich bin. Ich bin berühmt. Ich bin Schauspielerin."
Gegenüber People bestätigte ein Sprecher der Polizei von Rosemont (Ortschaft nordwestlich von Chicago), dass zuvor um 0:39 Uhr Ortszeit ein Notruf wegen einer erkrankten Person eingegangen war und dass die Patientin ins Spital gebracht wurde.
Waren Drogen im Spiel?
Reid selbst scheint die Vermutung zu haben, dass ihr Getränk, das sie an der Hotelbar zu sich genommen hat, möglicherweise manipuliert worden ist.
Sie erklärte später gegenüber TMZ, dass sie am späten Samstagabend in ihrem Hotelzimmer in Rosemont eingecheckt war. Sie sei nach unten gegangen, um sich an der Bar etwas zu trinken zu bestellen und anschließend nach draußen zu gehen, um eine Zigarette zu rauchen. Dort sei sie auf einige YouTuber in der Lobby gestoßen, und einer von ihnen sei mit ihr nach draußen gegangen, um zu rauchen.
Als sie ins Gebäude zurückkehrte und sich wieder zur Bar begab, sei ihr Glas Wein mit einer Serviette bedeckt gewesen. Reid beteuerte, die Serviette nicht dort platziert zu haben. Sie habe die Serviette entfernt und aus dem Glas getrunken. Das Nächste, woran sie sich erinnern könne, sei, dass sie im Krankenhaus war.
Die Polizei erklärte, es gebe keine Hinweise auf eine mögliche Verabreichung von Drogen. Tara Reid hatte in der Vergangenheit mit Drogenmissbrauch zu kämpfen, beteuert aber am Sonntagabend nur dieses eine Getränk konsumiert zu haben.
Zahlreiche Fragen sind noch offen. Es sei bisher auch keine Anzeige wegen Drogenkonsums erstattet worden, so TMZ.
Mit der Komödie "American Pie" gelang Tara Reid als Victoria "Vicky" Lathum 1999 der Durchbruch. Danach folgten einige weniger erfolgreiche Filme, bis Reid 2001 mit "American Pie 2" dann wieder einen größeren Erfolg verbuchen konnte. 2002 folgte mit "Party Animals – Wilder geht’s nicht!" die nächste Teenie-Komödie und eine Rolle im Musikvideo zu "Blowin' Me Up" von JC Chasez. Kultstatus erlangte sie als unerschrockene Barfrau April in sechs Folgen der von vielen Fans heißgeliebten Trash-Filmreihe "Sharknado". So richtig ins Rollen kam die Karriere der in Wyckoff, New Jersey, geborenen Schauspielerin seitdem aber nicht mehr.
