"Kompletter Blackout": Tara Reid behauptet, unter Drogen gesetzt worden zu sein

Tara Reid kündigt rechtliche Schritte an, nachdem diese Woche verstörende Aufnahmen aufgetaucht waren, die sie auf einer Trage in einem Hotel in der Nähe von Chicago zeigen (KURIER berichtete). Drogen im Drink? Tara Reid hat Anzeige erstattet In einem Polizeibericht, der bei der Polizei von Rosemont eingereicht wurde, gab die 50-Jährige laut People an, sie habe nach einem Drink mit einem Fremden im DoubleTree Hotel in Rosemont, Illinois, am Sonntag, dem 23. November, einen Blackout erlitten. Ried hielt sich wegen einer Autogrammstunde mit einem Prominenten in dem Hotel auf. In ihrer Anzeige gab die "American Pie"-Darstellerin unter anderem an, an der Hotelbar ein Glas Weißwein bestellt zu haben. Ein Mann sei auf sie zugekommen. Er habe sich als Sean P. - ein erfolgreicher Influencer und YouTuber - vorgestellt und sich zu ihr an die Bar gesetzt. Sie seien schließlich nach draußen gegangen, um eine Zigarette zu rauchen, und hätten dabei Telefonnummern ausgetauscht.

"Hatte einen kompletten Blackout" Als sie ins Hotel zurückkehrte, habe Reid eigenen Angaben zufolge eine Serviette über ihrem Getränk gefunden. "Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass ich das Getränk getrunken und ein Paar neben uns sitzen gesehen habe", so die Schauspielerin in ihrer Anzeige. "Dann bin ich etwa acht Stunden später im Krankenhaus aufgewacht und wusste weder, wo ich war, noch was passiert war. Ich hatte einen kompletten Blackout und kann mich an nichts erinnern", sagte sie der Polizei.