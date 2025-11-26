"Hochzeit des Jahrhunderts": Erste Details zu Cristiano Ronaldos Jawort

Vergangenen August hat der portugiesische Fußballstar Cristiano Ronaldo seiner Partnerin Georgina Rodríguez einen Heiratsantrag gemacht, wie aus einem Posting auf Social-Media hervorging. Die Verlobung erfolgte nach rund neun Jahren Beziehung. Nun enthüllt die portugiesische Presse erste Details zu der mit Spannung erwarteten Hochzeit des Paares, die ein beispielloses globales Ereignis zu werden verspricht. Hochzeitslocation mit besonderer Bedeutung Als Hochzeitslocation sollen sich Ronaldo und Rodríguez für einen historischen und symbolträchtigen Ort auf Madeira entschieden haben. Die Insel hat für Ronaldo, der auf Madeira geboren wurde, eine besondere Bedeutung.

Laut der Lokalzeitung Jornal da Madeira soll die Zeremonie in der Kathedrale von Funchal stattfinden. Es handelt sich um die älteste und symbolträchtigste religiöse Stätte Madeiras. Die aus einheimischem Zedernholz erbaute Kirche gilt als spirituelles Herz der Insel. Wie portugiesische Medien weiter berichten, liegt die Kirche weniger als drei Kilometer von dem Krankenhaus entfernt, in dem der legendäre Fußballer geboren wurde.