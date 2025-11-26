"Hochzeit des Jahrhunderts": Erste Details zu Cristiano Ronaldos Jawort
Vergangenen August hat der portugiesische Fußballstar Cristiano Ronaldo seiner Partnerin Georgina Rodríguez einen Heiratsantrag gemacht, wie aus einem Posting auf Social-Media hervorging. Die Verlobung erfolgte nach rund neun Jahren Beziehung. Nun enthüllt die portugiesische Presse erste Details zu der mit Spannung erwarteten Hochzeit des Paares, die ein beispielloses globales Ereignis zu werden verspricht.
Hochzeitslocation mit besonderer Bedeutung
Als Hochzeitslocation sollen sich Ronaldo und Rodríguez für einen historischen und symbolträchtigen Ort auf Madeira entschieden haben.
Die Insel hat für Ronaldo, der auf Madeira geboren wurde, eine besondere Bedeutung.
Laut der Lokalzeitung Jornal da Madeira soll die Zeremonie in der Kathedrale von Funchal stattfinden.
Es handelt sich um die älteste und symbolträchtigste religiöse Stätte Madeiras. Die aus einheimischem Zedernholz erbaute Kirche gilt als spirituelles Herz der Insel. Wie portugiesische Medien weiter berichten, liegt die Kirche weniger als drei Kilometer von dem Krankenhaus entfernt, in dem der legendäre Fußballer geboren wurde.
Der Empfang und die Feierlichkeiten werden in einem Luxushotel auf der portugiesischen Insel abgehalten, dessen Name bisher noch nicht bekannt ist.
Jornal da Madeira zufolge würde das Paar nach der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 heiraten wollen, die im kommenden Jahr vom 11. Juni bis 19. Juli in Mexiko, den USA und Kanada stattfindet.
Das Portal beinsports.com spricht schon jetzt von der "Hochzeit des Jahrhunderts".
So lief der Heiratsantrag ab
Ronaldo hat in einem neuen Interview mit Piers Morgan zuvor bestätigt, 2026 heiraten zu wollen. Da verriet er auch, dass er seinen Heiratsantrag nicht geplant hatte.
"Es war ungefähr 1 Uhr nachts, und meine Töchter Alana und Eva schliefen schon. Ein Freund gab mir den Ring, den ich Gio schenken sollte", erzählte der Kicker. "Ich bekam den Ring, und meine beiden Mädchen kamen und sagten: 'Papa, du gibst Mama den Ring und fragst sie, ob sie dich heiraten will.' Und ich sagte: 'Wow, das ist der perfekte Moment, um Ja zu sagen.' Es hat einfach gepasst."
Der Sportler und seine Verlobte, die ihre Beziehung Anfang 2017 erstmals bestätigten, haben fünf gemeinsame Kinder: die Zwillinge Eva Maria und Mateo (8), Tochter Alana (8), Tochter Bella (3) und den 15-jährigen Sohn Cristiano Jr., den Ronaldo aus einer früheren Romanze hat.
