Tanzen als Schönheitselixier

Beweise für das "High" liefern prominente Dancing Queens aus Österreich, aber auch aus internationalen Ballrooms. Die beeindruckendsten Beispiele: Ex-Skirennläuferin Alexandra Meissnitzer, die am Freitag im Finale von "Dancing Stars" steht (das große Interview mit ihr lesen Sie am Mittwoch auf www.kurier.at), hat durch das Tanztraining ihre Schüchternheit abgelegt: "Für mich war es eine neue Erfahrung, mich ständig bei den Proben im Spiegel zu beobachten." Das Ergebnis lässt sich sehen: Der durchtrainierte Körper der Sportlerin bekam durch das intensive Tanztraining mehr Sexappeal, ihr Auftreten mehr Selbstbewusstsein. Auch Tanzstars aus früheren Staffeln der erfolgreichen ORF -Show, wie Marika Lichter und Barbara Karlich schwärmen heute noch vom positiven Beauty-Effekt. Karlich: "Ich hab' so viel abgenommen, wie bei keiner Diät zuvor. Ich hab' danach Größe 38 getragen!" Nach der "Tanz-Karriere" sei es aber wichtig, nicht mit dem Training aufzuhören. Denn: "Leider habe ich danach alles wieder hinaufgefuttert."