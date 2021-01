Hier verbrachten sie ihre ersten Dates: Das geheime Liebesnest von William und Kate

Prinz William hatte das Haus als Geschenk von seiner Urgroßmutter, der Königinmutter, erhalten, bevor diese 2002 starb. Es befindet sich in der Nähe von Prinz Charles' und Camillas Anwesen Birkhall, auf dem Balmoral Estate in Schottland. Schloss Balmoral ist das Kronjuwel des 150 Gebäude umfassenden Geländes, in dem die Queen und ihr Mann Prinz Philip ihre Sommer verbringen. Auf dem Gelände befinden sich zudem mehrere Cottages, die die Royals an Urlauber vermieten, wenn die Königin und ihr Ehemann nicht da sind.